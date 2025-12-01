İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı talimatının Varol’un paylaştığı yapay zekâ ile oluşturulmuş Atatürk–Erdoğan görseli sonrası verildiğini belirtti.

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Varol, yapay zekâ ile üretilmiş görseli alıntılayarak şu ifadeleri yazdı: “Atatürk’ü bir kez anlayarak okumuş her insan bilir ki bu kadar laf anlatmak yerine astırır, meseleyi kökünden çözerdi.”

Atatürk ve Erdoğan temasıyla oluşturulan yapay zeka videosunda Gazi’nin Erdoğan’ı güncel konular üzerinden eleştirdiği görüldü. Görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mahçup ve Atatürk’ü sessiz bir şekilde dinlediğine ilişkin sahneler mevcut.