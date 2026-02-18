Cemil KIZILTÜRK

Yeni İçişleri Mustafa Çiftçi, koltuğuna 11 Şubat Çarşamba günü oturdu. Yeni görevini devraldıktan sonra da kabullere başladı. Ancak farklı günlerde çekilen fotoğraflar, Bakan Çiftçi’nin makam odasındaki değişiklikleri ortaya çıkardı.

Devir-teslim günü Çiftçi görevi Ali Yerlikaya’dan devralırken, makam odasındaki büyük Atatürk fotoğrafının önünde oturuyordu.

Bakanın, 16 Şubat Pazartesi günü AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile görüştüğü fotoğrafında ise, fondaki Atatürk resminin olmadığı fark edildi. Bu durum, “Yeni Bakan, makam odasının tasarımını Süleyman Soylu dönemine geri çevirdi” şeklinde yorumlandı.

Ancak Mustafa Çiftçi, Atatürk döneminde asılan İskilipli Atıf Hoca’nın anma törenine katılması, adı istibdat rejimiyle anılan padişah Abdülhamit’i övmesi ve sosyal medya hesaplarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı benzeri hiçbir ulusal günü kutlamaması ile biliniyor. Bu durum akıllara, “Atatürk fotoğraflı görüntü verilmesinden mi kaçınılıyor” sorusunu getirdi.