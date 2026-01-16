Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi'nde bir binada bulunan Atatürk rölyefine, kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunuldu. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kahramanmaraş Valiliği, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, söz konusu saygısız içerikleri paylaştığı belirlenen ve çocuk yaşta oldukları belirtilen üç kişi operasyonla yakalandığını duyurdu. Şüpheliler hakkında, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçundan yasal işlem başlatıldı. Valiliğin açıklamasında, yakalanan şüphelilerin 16 Ocak 2026 tarihinde muhafaza altına alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere hazırlıkların tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

