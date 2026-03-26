Kocaeli Gebze'de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapan T.Ç., 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir sınıfta Atatürk köşesi hazırladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının ve çeşitli görsellerin yer aldığı pano okulda kriz çıkardı.

İZİN GEREKİYORMUŞ

Okul yönetimi, görselleri ‘eser inceleme komisyonu izni olmadan’ kullanılamayacağı gerekçesiyle kaldırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hazırlanan pano ile 10 Kasım’da asılan Atatürk görselleri de ilerleyen günlerde tekrar kalktı.

Kaldırılan Cumhuriyet ve Atatürk panosunun yerine okul yönetimi tarafından üç ayların başlangıcı ile ilgili yeni bir köşe oluşturuldu.

HAKARET İDDİASI

Yaşananlara tepki göstermesinin ardından öğretmen, diğer öğretmenler arasındaki iletişim grubundan çıkarıldı. Sonra öğretmene paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Süreç en son görev yeri değişikliğine kadar gitti. Öğretmen ocakta 35 kilometre uzaklıktaki Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gönderildi.