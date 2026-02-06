Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün zor şartlarda kurduğu Cumhuriyet’in eserlerini mirasyedi gibi yok pahasına satan iktidar şimdi de İstanbul Şile’de Atatürk Ormanı’nın hemen yanındaki ormanlık alanı satışa çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satış ilanı verilen 20 bin 800 metrekarelik paha biçilmez alan tapu kayıtlarında ‘tarla’ olarak görünüyor. Ancak üzeri orman ağaçlarıyla kaplı alan Atatürk Ormanı’ndan 1997 yılında 2b uygulamasıyla koparılmış, üzerine herhangi bir yapı dikilmediği için de öylece kalmıştı.

BAKANLIK NEREDE?

Hazine’nin fiilen orman vasfı taşıyan alanı Atatürk Ormanı’nın içine almak yerine haraç mezat satışa çıkarması ormancıların büyük tepkisini çekti. Orman mühendisleri, “O alan Atatürk Ormanı’nı koruma açısından kritik öneme sahip bir yer. Tarım ve Orman Bakanlığı şimdiye kadar bu alanı Atatürk Ormanı’na katmak için harekete geçmeliydi. Geç kalınmış değil. Şimdi de talep edilip arsa satış listesinden çıkarılabilir. Burası öyle kolay vazgeçilebilecek bir alan değil. O orman ranta açılırsa Atatürk Ormanı da tehlikeye girer” uya-

rısında bulundular.

500 MİLYON LİRA İÇİN

Satışa çıkarılan ‘tarla’ vasıflı orman alanı Şile’nin en değerli bölgeleri arasında yer alıyor. Hazine arazisinin hemen yanda 7 villalı, havuzlu lüks bir site yer alıyor. Bölgede konut imarlı arsalar metrekaresi 25 bin liradan satılıyor. Açık artırmayla ihaleye çıkarılan alanın 500 milyon lira civarında bir paraya satılabileceği, ancak imar değişikliğiyle alanın daha değerli hale getirilebileceği belirtiliyor.

7 KENTTE TOPLAM 124.2 BİN KUPON ARSA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Şile’deki fiili orman alanıyla birlikte 7 kentteki toplam 124 bin 210 metrekare kamu arsa ve arazisini satışa çıkardı. Toplam 110 milyon lira geçici teminat bedeliyle satışa çıkarılan arsa ve araziler İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla (Bodrum), Nevşehir, Konya ve Şanlıurfa’da bulunuyor. Bodrum Gökçebel’de satılacak arsa birbirine yakın 4 ayrı parselden oluşuyor. Satılacak arsaların 11 bin 835 metrekaresi Antalya’nın turistik Manavgat ilçesinde yer alıyor. Konya’daki 35 bin 402 metrekare arsa ile Ankara, Nevşehir ve Şanlıurfa’daki arsalar da bu ayın sonuna kadar satılmış olacak.