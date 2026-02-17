101 yıl önce 16 Şubat 1925’te Atatürk’ün emriyle kurulan, ancak son yıllarda yönetimi kayyumlara devredildikten sonra, özellikle orman yangınlarında etkisiz kalan ve eleştiriye uğrayan Türk Hava Kurumu, 101’inci yaşını kutluyor.

Kurum Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, devraldıklarında kurumun 140 milyon dolar borçlu olduğunu, günümüzde bu miktarın 97 milyon dolara düşürüldüğünü bir övgü olarak anlattı. Sadece İstanbul Laleli’deki Laleli Oteli’nden ayda 850 bin dolar kira geliri olan kurum, yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarını takip eden 101 kişiye uçuş deneyimi hediye edecek.

VE THK GERÇEKLERİ

Bir zamanlar kurban derilerini toplayarak yangın söndürme uçaklarını uçuran Türk Hava Kurumu’nun 383 şubesi vardı, 70’i kapatıldı, 313 şubeye indi. THK, tasarruf bahanesiyle helikopterle orman yangını söndürme iş ortaklığından çıktı. Kurum’un12 helikopteri TUSAŞ’a 21 milyon dolara satıldı.