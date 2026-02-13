Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugüne dek sosyal medya hesaplarında Atatürk’ü hiç anmadı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Kadir Mısırloğlu’nun hesabını takip etti. 15 Temmuz dışında da hiçbir milli bayramı kutlamadı.

‘ATIF HAİN DEĞİL’

Bugüne kadar X hesabından 984 paylaşım yapan Çiftçi, son 8 yılda milli bayramlar ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. İskilipli Atıf’ın fotoğrafını paylaşırken Atatürk’e yer vermedi. Çiftçi’nin 631 gönderisinin olduğu Instagram hesabında da aynı durum dikkat çekti.

Çiftçi her yıl, Atatürk için ’Asılması gerekir’ diyen İsikilipli Atıf’ı andı. “Atıf Efendi hain değildir; bilakis son devrin din mazlumlarından biridir” paylaşımını yaptı. 10 Kasım’larda Atatürk’ü anmayan Çiftçi, 29 Ekim gibi 15 Temmuz dışında milli bayramlarda kutlama yapmadı.

Abdülhamid devlet kasasını teslim etmişti

Bakan Çiftçi’nin Abdülhamid’in tahta çıkışının yıldönümündeki paylaşımı tartışma konusu olmuştu. Çiftçi, Abdülhamid için “Düyunu Umumiye idaresini kurarak devletin borç yükünü hafifletmiş, memlekette büyük bir imar ve eğitim seferberliği başlatmıştır. Rahmet minnet şükranla anıyorum” yazmıştı.

Ancak Abdülhamid, babasından borç yükü almıştı. Bulduğu çözüm ise Düyunu Umumiye’ydi. Borçları yöneten bu kurum Osmanlı maliyesinin idaresini Galata bankerlerine teslim etmişti.