Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden ve yeminlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle bitiren 5 teğmen hakkında TSK’dan ihraç cezası verildi.

Ancak Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 2023’teki 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni sırasında Piyade Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan ve 7 teğmenin ihracı için yeni bir gelişme yaşandı.

Veryansın TV’nin haberine göre: İhraç edilen A.A.’ya destek veren M.F.Ş. de aynı sonla karşılaşmıştı. Ancak mahkemeye yapılan itiraz üzerine önce A.A. sonra M.F.Ş. görevine iade edildi. Soruşturma raporunda M.F.Ş. hakkında “Atatürk ile Cumhuriyet ilke ve inkilaplarına yönelik sözlü davranışlarla Cumhuriyet’i ve anayasal ilkelere bağlı olduğu konusunda kuvvetli şüphe uyandırdığı” bilgisi yer alıyordu.