Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi.
Devlet protokolünün tam kadro hazır bulunduğu törende, bir eksiklik dikkat çekti.
CHP'den AKP'ye geçişiyle gündemden düşmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun törene katılmadığı görüldü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen programa Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin katıldı.
Mersin, belediye adına çelenk sunarak resmi programda yer aldı.