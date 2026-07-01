Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri Melikşah Hamamı’nda yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamen sonuçlandı. Yarım asırdır atıl durumda kalan tarihi şifa merkezi, aslına uygun restorasyon projelerinin ardından yeniden turizme kazandırılıyor.

TARİHİ YAPI NEDEN 50 YIL BOYUNCA ATIL KALDI?

Tarihi hamam, 1974 yılına kadar bölge halkı tarafından aktif bir yüzme ve eğlence alanı olarak kullanılıyordu. Ancak o dönem alt bölgede açılan sondaj kuyuları nedeniyle termal sıcak suyun çekilmesiyle yapı tamamen kaderine terk edildi.

Yaklaşık yarım asır boyunca çalılar arasında kalan ve duvarları çöken kompleks, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk Belediyesi iş birliğinde başlatılan kazılarla temizlendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmaların ilk aşamasında, yapının Roma dönemi karakteristik özelliklerini taşıyan altıgen havuz kısmı görünmez halden kurtarıldı.

KAZILARDA HANGİ DÖNEMLERE AİT BULGULARA ULAŞILDI?

Üç yıl süren kazı çalışmalarında kademeli olarak farklı medeniyetlerin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. İlk yıllarda Osmanlı dönemine ait seramikler bulunurken, son çalışmalarda Geç Roma, Selçuklu ve Erken İslami döneme tarihlenen yüzük, çivi ve bezemeli seramik buluntuları kaydedildi.

Hamamın Roma döneminden sonra toprak altında kalmayıp 1974'e kadar aralıksız kullanılması arkeolojik veri tabakasını zayıflatmış olsa da bulunan bezemeli Geç Roma seramikleri tarihlendirmede kritik rol oynadı. Antik dönemde yapının tek kubbeli ve etrafı kapalı bir banyo kompleksi olduğu tahmin ediliyor.

ATATÜRK YAPIYI NE ZAMAN ZİYARET ETTİ?

Tarihi yapı, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü tarafından Melikşah köyü ziyareti sırasında incelendi. Atatürk’ün hamamın havuz kısmında çekilen tarihi fotoğrafları TRT arşivlerinden temin edildi.

Gelecek dönem planlarında hamam çevresinin jeoradar cihazlarıyla taranarak antik döneme ait konaklama ve tedavi alanlarının saptanması hedefleniyor. Ticari bir amaç gütmeyen turistik proje kapsamında, alana yeniden sıcak su akışı sağlanacak, ışıklandırma ve çatı uygulamalarıyla yapı koruma altına alınacak. Kazılarda ortaya çıkarılan tüm eserler, Atatürk’ün hamam ziyaretine ait bu fotoğraflarla birlikte köy içinde kurulacak özel bir müze binasında sergilenecek.