Bahar KURŞUN

Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918 günü trenle İstanbul’a gelir. Haydarpaşa Garı’ndan bindiği ‘Kartal’ istimbotuyla Galata’ya doğru giderken boğazda çoğu İngiliz, bir kısmı Fransız, İtalyan ve Yunan olmak üzere 61 parça geminin, Dolmabahçe Sarayı, Üsküdar, Kız Kulesi çevrelerini kuşattığını görür. Yaveri Cevat Abbas, düşman zırhlılarını gösterir, “Geliyorlar” der… Mustafa Kemal, kararlı ve emin yanıt verir: “Evet gelirler, gelirler ama bir gün de geldikleri gibi giderler.” Mustafa Kemal’in tarihe geçen bu sözü, 6 Ekim 1923’te Mustafa Kemal’in yine tarihe altın harflerle yazılan zaferiyle gerçek olur.

DESTEK GÖREMEDİLER

Büyük Zaferi kazanan Mustafa Kemal komutasındaki Türk Ordusu, 9 Eylül 1922’de İzmir’e girer. İzmir ve Anadolu düşmandan kurtulur. Sıra işgal altında olan İstanbul, boğazlar ve Trakya’dadır. Mustafa Kemal ve askerleri, işgale son vermek için Çanakkale’ye ilerler. İngilizler boğazlarda ve İstanbul’da asker, silah yığınağı yapar. Fransız ve İtalyanlardan, sömürge devletlerinden destek göremezler. Kimse Atatürk’ün karşısına çıkmaya cesaret edemez.

4 yıl 10 ay 23 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda işgal gemileri vardı.

DİRENEMEDİLER

İngilizler, her geçen gün İstanbul’daki otoritelerini daha da kaybetti. Bu yüzden Lozan görüşmelerinde İstanbul konusunda direnemediler. Lozan Barış Antlaşması ile tahliye protokolü imzalandı. Lozan Barış Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasından 6 hafta sonra düşman İstanbul’u boşaltacaktı. TBMM, 23 Ağustos 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nı onayladı. Müttefiklerin son birlikleri 2 Ekim 1923’te Türk Bayrağı’nı selamlayıp İstanbul’dan ayrıldı. 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu birlikleri halkın sevgi gösterileriyle İstanbul’a girdi. Atamızın sözü gerçek oldu: İşgal kuvvetleri geldikleri gibi gittiler.

Konserler ve anma etkinlikleri düzenlenecek

İBB, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılmasının 102’inci yılı dolayısıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri gerçekleştirecek. Artİstanbul Feshane’deki üç gün sürecek bu özel programda ücretsiz konserler, söyleşiler ve yaratıcı atölyeler yer alacak. Bugün Gece Yolcuları ve Manuş Baba sahne performanslarıyla İstanbullularla buluşacak.