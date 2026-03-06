Cumhuriyet ilk 10 yılında eğitim ve sanayileşmeyle 15 milyon genci geleceğe hazırladı, AKP 20 yılda 22 milyon işsiz yarattı...

Türkiye Cumhu­riyeti’nin kurulu­şunun 10’ununcu yılı kutlamaları için 1933 yılında güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından ya­zılan, bestesi Cemal Reşit Rey tarafından yapılan marşta 10 yılda her yaştan 15 milyon genç yaratıl­dığından bahsediyor. Marştaki bu ifade aktif olan kalkınmaya katkı sağlayan, eğitimine devam eden gençler, kısacası Türkiye’nin yarınlarını anlatıyor.

Elbette savaştan çıkan bir devlet ve millet için bu hiç kolay olmasa da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla başlatılan kalkınma ve sanayileşme, eğitimin yaygınlaşması hareketiyle mümkün oldu.

ÖDENEK TALEBİ PATLADI

Bugün gelinen noktada ise geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29.9, işsiz sayısı 11 milyon 946 bine ulaştı. AKP iktidarında yandaşlar çoklu maaş ve görevlerle gündeme gelirken, vatandaş iş kovalıyor. Sadece İşkur verileri bile durumu ortaya koyuyor. 2025 yılında 1 milyon 840 bin 163 kişi İşkur’a işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Son 20 yılda ise bu sayı 22.2 milyon oldu.

2005 yılında 208 bin kişi işsizlik ma­aşı başvurusu yapmıştı. İşkur 2025’de başvuru yapan 1 milyon 840 bin 163 ki­şiden 861 bin 482’sinin işsizlik ödeneği talebini kabul etti. Daha önceki dönem­den ödemesi devam edenlerle birlikte 2025 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 378 bin 245 kişi işsizlik ödeneği alıyor.

2025’te 1 milyon 378 bin 245 kişiye yaklaşık 83.1 milyar TL (genel sağlık si­gortası dahil) ödeme yapıldı. 2025 yılın­da asgari ücretle çalışanlar için işsizlik ödeneği alt sınırı 10 bin 323 TL olurken, üst sınırı ise 20 bin 646 TL oldu.

1 milyon 840 bin kişiyi aştı

Yıllara göre işsizlik ödeneğine başvuru sayıları şöyle oldu: 2005’te 208 bin 421, 2006’da 220 bin 270, 2007’de 246 bin 394, 2008’de 381 bin 434, 2009’da 597 bin 662, 2010’da 459 bin 422, 2011’de 497 bin 353, 2012’de 609 bin 509, 2013’de 732 bin 223, 2014’te 901 bin 876. 2015’te 1 milyon barajını geçerek 1 milyon 86 bin 293’e ulaştı. Yıllar içinde sayı arttı. 2020’de işsizlik ödeneğine 1 milyon 510 bin 856 kişi, 2023’te 1 milyon 613 bin 904 kişi, 2024’te 1 milyon 613 bin 904, 2024’te 1 milyon 659 bin 601, 2025’te 1 mil­yon 840 bin 163 kişi başvurdu.

Sata sata yorulmadınız mı?

AKP’nin özelleştirme kapsamı dışında kalan kamu kurumlarına ait 230 adet arsanın satılmasının önünü açacak torba yasa teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sert eleştiri geldi. Toplamda 5.5 milyon metrekare arsa ve arazinin özelleştirme yoluyla satılmasını öngören düzenlemeye tepki göste­ren CHP Milletvekili Cavit Arı, “Sata sata yorulmadı­nız mı, ya daha ne kadar satacaksınız bu memleke­ti” dedi. CHP Milletvekili Cevdet Akay da özelleştir­me yoluyla satılacak 5.5 milyon metrekare arsanın değerlemesi konusunda hangi şirketlerle anlaşma yapıldığını sordu.