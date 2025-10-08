Milli Mücadele’nin sembol mekanlarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra bir süre konakladığı Havza’daki Bayram Efendi Konağı’nda yangın çıktı.

Yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede eve de sıçradı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, kameriye tamamen yanarken evin dış kısmında da hasar meydana geldi.

2015'TE İŞ İNSANINA SATILDI

Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan sonra Havza’da kaldığı Bayram Efendi Konağı, 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı. İki katlı ve sekiz odalı konak, 2015’te iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alınmış, restorasyon çalışmalarına başlanmış ancak tamamlanamamıştı.