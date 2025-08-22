Atatürk Orman Çiftliği arazisinin, Büyükelçilik binası yapılması amacıyla 88 milyon dolara ABD’ye satılması kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi eski Başkanı Tezcan Karakuş Candan 37 bin metrekarelik arsanın satışı nedeniyle dava açmıştı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi satış kararını bozdu.

Dava 24 Eylül 2025 günü yeniden görülecek. ABD, 88 milyon dolara aldığı arazi üzerine, 580 milyon dolar harcayarak Büyükelçilik binası yapmıştı. AOÇ arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne satışı ve inşaat sürecinin, Atatürk’ün vasiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi satış kararını bozdu. Dava 24 Eylül 2025 günü yeniden görülmeye başlanacak.

22 BİN DEKARI SATTILAR

Atatürk’ün 1937 yılında 55 bin 538 dekar olarak halkına bağışladığı çiftlik arazisinin 22 bin 428 dekarı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de dahil çeşitli kamu kurum ve özel kuruluşlara satıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile 801 milyon dolar harcanan ve hurda yığını haline gelen ANKAPARK da bu araziye yapıldı. AOÇ arazisi 33 bin 110 dekara düştü. Çiftlikte işçi ve memur olarak toplam 277 personel çalışıyor. Çiftlik arazisindeki 165 adet arsadan 95’i kamu kurumlarına, 70’i ise özel sektöre kiralandı. AOÇ 2024 yılında 35 milyon lira zarar etti. 2025’de ise 317 milyon TL kâr tahmin ediliyor.

'BU BİR CUMHURİYET DAVASIDIR'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi eski Başkanı Tezcan Karakuş Candan, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“AOÇ arazisi önce Gazi Üniversitesine Tıp Fakültesi yapılması için şartlı olarak verildi. Sonra TOKİ bu araziyi ABD’ye hülleli biçimde sattı. Biz de dava açtık ve mahkeme ve istinaftan olumsuz karar çıkınca temyize gittik. YARGITAY 4 yıl sonra ders verdi. Adalet güven kalmayan bir dönemde bu karar çok sevindiricidir. Bu bir Cumhuriyet davasıdır. 24 Eylül 2025 günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde saat 10:20’de buluşacağız, bu dava yeniden görülecek. Verilecek karara göre ABD Büyükelçiliği hukuka aykırı bir yapı olacak.’’