Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinde, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki kılıç çatıp, ‘’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyerek and içen ve TSK’dan ihraç edilen teğmenler tartışıldı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’ya “Biriniz Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı, diğerimiz Profesör Rektör. Bu çocukları makamınızı korumak için ihraç ettiyseniz büyük hayal kırıklığı’’ dedi.



'ÇOK SAKINCALI'



CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise ‘’Tuzla Piyade Okulunda yakasına Atatürk resmi takmayan ve onları uyaranlar okuldan atıldı. Resim takmayanlar ise oklulda kaldı. YAŞ kararlarıyla her yıl kadrosuzluk bahanesiyle Atatürkçü subaylar da emekli ediliyor. Ordumuzun Atatürkçü çizgiden uzaklaşması için planlı bir çaba gösteriliyor’’ dedi.



CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise ‘’Silahlı Kuvvetlerin iktidarın keyfine ve siyasal düşüncesine göre şekillendirilmesi çok sakıncalıdır. Mustafa Kemal’in askeri olanteğmenleri tasfiye edip Atatürk düşmanlarını Silahlı Kuvvetler bünyesinde tutuyorsunuz’’ açıklamsı yaptı.