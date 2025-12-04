Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası subay andı okuyup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerden 5'i ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Haber Saati programına konuk olan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, ihraç edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

(Saygı Öztürk'ün Doğan Kitap'tan önümüzdeki günlerde çıkacak olan 'Biz Teğmeniz' kitabı tüm kitap mağazaları ve kitap satışı yapan internet sitelerinde yer alacak.)

'BİR TEĞMEN BAKKALIK YAPIYOR'

Yeni çıkaracağı 'Biz Teğmeniz / TSK'dan Atılma Olaylarının İç Yüzü' kitabında Atatürkçü teğmenlerin neler yaşadığını yazdığını belirten Öztürk şöyle konuştu:

"İhraç edilen teğmenlerimizle görüşüyorum, konuşuyorum. Kimi bazen yanıma geliyor. Yeni yazdığım 'Biz Teğmeniz' kitabı için hepsinden fotoğraf istedim üniformalı. Bir teğmenimiz dedi ki, 'Üniformamı yıkattım, ütülettim, kenara kaldırdım. Her gün ona bakıyorum, bir gün mutlaka döneceğime inanıyorum.' Ben de inşallah bu hedeflerini gerçekleştirirler dileğimi burada da vurgulamış olayım. Gaziantep'te yaşayan bu teğmenimiz ne yapıyor peki? Devletimiz yıllarca para harcadı, bu insanları eğitti, yetiştirdi. En mutlu günlerinde sokak ortasına bırakılan bu teğmenlerimiz ne yapıyor diye merak edersiniz. Bu genç teğmenimiz şu an bakkallık yapıyor. Olacak iş mi? Bakkal olsun diye mi bu insanlar yetiştirildi?

'İNTİHARA KALKIŞANLAR VAR'

Çok hazin, üzüntü verici olaylar yaşıyor teğmenlerimiz. Hatta ve hatta bazıları intihara kalkıştı. Onları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım. Yazık ya bu teğmenlerimize."