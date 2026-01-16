Milli Eğitim Bakanlığı’nın karnelerden Atatürk’ü çıkarmasına tepki gösteren ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğretmenleri, Atatürk ve İstiklal Marşı olmayan gelişim raporlarını protesto etmek için ilginç sessiz bir protesto eylemi yaptı.

15 MİLYON ALACAK

MEB, ilkokul birinci sınıf ve ikinci sınıflara Atatürk ve İstiklal Marşı olmayan raporları bugün dağıtacaktı. Çarşamba günü sisteme yükledikleri gelişim raporlarında, MEB tanıtımı ve iktidar propagandası yapılan hologramlara, Atatürk’ün hayatı ve cumhuriyet kazanımları yüklendi. Atatürk fotoğrafı da, gelişim raporlarına basıldı. “Beceri Edinim ve Gelişim Raporu” ile “Sosyal Etkinlik Raporu” adı altında ilkokul birinci ve ikinci sınıflardaki 2.3 milyon öğrenciye Atatürk fotoğrafı ve İstiklal Marşı olmayan, geride kalan 15 milyon öğrenciye ise Atatürk ve İstiklal Marşı olan karnelerin dağıtılması planlandı.

İlkokul 2. sınıf gelişim raporuna MEB, Atatürk’le ilgili bölüm eklemişti. Burada öğrencilerin dinlediklerini anlama yetileri ile dilbilgisi hakimiyetleri ölçülüp, değerlendirildi.

Atatürksüz gelişim raporlarını protesto eden öğretmen hareketi; Ankara’dan Adana’ya, Edirne’den Karsa, İzmir’den İstanbul’a hızla yayıldı. Çok sayıda öğretmen raporlara Atatürk’ün, “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü ekledi.

Soruşturma korkutmuyor Başöğretmensiz karne olmaz

- İstanbul A.C.: “Birinci sınıfları okutuyorum. Gelişim raporlarına Atatürk fotoğrafı ve İstiklal Marşını da ekledim. Başöğretmen Atatürksüz karne olmaz.”

- İzmir E.Y.: “Gelişim raporuna Atatürk fotoğrafını ben ekledim. Atamızı, öğrencilerin zihninden asla silemezler.”

- Ankara R.K.: “İkinci sınıfları okutuyorum. 7 yaşındaki öğrenci için 25 sayfa rapor isteyip, Atatürk’ü çıkarmışlar. Atatürk’ü ekledim. Soruşturma, korkutmuyor.”

Atatürkçü öğretmenlerden tarihi bir duruş

81 ildeki eylemi değerlendiren Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Cumhuriyet kazanımları ve Başöğretmenimiz Atatürk’ü, eğitimden bilinçli bir biçimde dışlama çabalarına rağmen öğretmenlerimiz, mesleğimizin onurunu korudu “dedi.

Kadem Özbay

Devamında da “Ebedi ve tek başöğretmenimiz Atatürk’e bağlılığını ilan eden öğretmenlerimiz tarihsel ve onurlu bir duruş sergiledi. Atamızın fotoğrafı basılı gelişim raporları hazırladıklarını ve bugün öğrencilere dağıtacağını bize önceden bildirdiler. Öğretmenlerimizin, protestosu hızla yayıldı” ifadelerini kullandı. MEB’in bu nedenle öğretmenlere soruşturma açmayacağını da belirten Özbay, “Soruşturma açmaya cüret edecek olanlara karşı sendikal ve hukuki mücadeleye hazırız” mesajını verdi.