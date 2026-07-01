Avrupa'da art arda ölümlere neden olan şiddetli sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, ölçülen sıcaklığın ise 33 derece olacağını duyurdu. Ancak, yüksek nem oranıyla birlikte kentte hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı konusunda uyarılar vatandaşları harekete geçirdi.
HİSSEDİLEN 40 DERECE OLACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, havadaki nem oranının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da hassas bünyeli olan kişileri, çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları çok rahatlıkla etkileyebilecek bir hava sıcaklığıdır. Dışarı çıktığınızda buharlaşması gereken o nemli his üzerinizde buharlaşamıyor. Vücudunuzdaki nem atmosfere karışamıyor çünkü atmosfer neme doymuş vaziyette. Bu nedenle vücut üzerindeki hissedilen sıcaklık çok daha fazla oluyor. O yüzden tehlikeli bir hava var."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun büyük bir bölümünde açık ve güneşli bir hava hakimken; Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.
BU SAATLERDE DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, "Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışığına direkt maruz kalmamalı. Bu saatlerde efor gerektiren işlerden kaçınılmalı ve vücut ısısını artıran proteinli, yağlı gıdalar ile alkolden uzak durulmalı" uyarısı yaptı.