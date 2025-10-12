Yangın söndürme uçakları sahipsiz kaldı. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak yerine atıl durumda çürümeye terkedilen Türk Hava Kurumu’na (THK) ait CL-215 tipi “Ateş Kuşları” yangın söndürme uçaklarında herkes topu birbirine atıyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, THK’nın elindeki Kanada yapımı “Ateş Kuşları”nın neden hangarda bekletildiğini ve bakım onarımının yapılamadığını sordu.

Mustafa Sarıgül

BAKANLIKLAR NİYE VAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu konudaki yetki Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda” yanıtını verdi. Sarıgül, “Bu yıl 4 binin üzerinde orman yangını yaşandı. Yangınlara müdahalede helikopter ve uçak desteği yetersiz kaldı. Bu konuda da karar merci Cumhurbaşkanı ise bu kadar bakanlık neden var?” diye tepki gösterdi ve şunları söyledi:

TOPU BİRBİRİNE ATIYORLAR

“Bu uçakların 5 tanesi aktif hale getirilebilirdi. Ancak bakım ve onarımları yapılmadı, bütçe yetersizliği gerekçe gösterildi. ‘Bütçe yok’ diyenler, yapılan uçak ve helikopter kirasına 70 milyon dolar harcadı. Emekliye, asgari ücretliye zam vermeyen, yeni vergiler icat eden Maliye, orman yangınlarının kurtarıcısı Ateş Kuşları’na destek vermiyor, topu da üzerinden atıyor. Sorumluluktan kaçarak bu konudaki duyarsızlığını da ortaya koyuyor.”

Geçen yıl Bafa Gölü’ne düşen uçak çürümeye terkedildi. Onarılabilecek ya da parçalarından yararlanılabilecek uçak çocukların oyun alanı haline geldi.

‘Hurda’ dediler atıl bıraktılar

Kayyum yönetimindeki THK’nın ‘hurda’ denilerek bir süre önce satışa çıkardığı 8 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağına alıcı çıkmamıştı. Uzun yıllar yangınla mücadelede başarıyla görev yapan uçaklar devre dışı bırakılmıştı. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu uçaklar hurda, uçamaz” demişti.