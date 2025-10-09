ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin açıklandığı Çarşamba günü Beyaz Saray’ın Mavi Odası’nda terör örgütü ilan edilen solcu Antifa grubu hakkında düzenlenen bir toplantının ortasındaydı.

Sakin toplantısı odasına aniden Dışişleri Bakanı Marco Rubio daldı. Başkanı'ın yanına usulca yaklaştı, kulağına eğildi. Elindeki notu Trump’a uzattı.

Not Beyaz Saray antetli kağıdına yazılmıştı. Associated Press fotoğrafçısının objektifine takılan yazıda “Çok yakınız. Truth Social paylaşımını onaylaman gerekiyor, anlaşmayı ilk sen duyurmalısın.” cümlesi yer alıyordu.

Trump, elindeki notu okuduktan sonra toplantıya döndü ve “Az önce dışişleri bakanımdan Orta Doğu’da bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu belirten bir not aldım. Sanırım yakında orada olmam gerekecek.” dedi ve hızla toplantıyı terk etti. Trump'ın acelesi, kameralara yansıdı.

ACELEYLE ÇIKTI, BİLGİSAYARINA KOŞTU

O sırada Trump’ın danışmanı Steve Witkoff, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman Al Sani ve diğer yetkililer Mısır’da yapılan üçüncü gün barış görüşmelerini sürdürüyordu.

Bu, müzakerelerin Gazze savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının en zorlu aşaması oldu.

Trump yaklaşık iki saat sonra, saat 18.51’de Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaparak “İsrail ve Hamas, Barış Planımızın birinci aşamasını imzaladı. Tüm rehineler çok yakında serbest bırakılacak. İsrail askerleri üzerinde anlaşılan hatta çekilecek” ifadeleriyle ateşkesi duyurdu.

Trump mesajına “Bu Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için harika bir gün. Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz. Ne mutlu barış yapanlara.” sözleriyle devam etti.

Toplantıdan aceleyle çıkan Trump, ateşkesi ilk duyuran kişi olmayı başardı. Ancak o süre zarfında yaşananlar ve Trump'ın hevesi, hafızalara kazındı.