Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray hakkında "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım." ifadeleri kullanmıştı.
Özoğuz'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarın tepkisinin ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Özoğuz'dan şikayetçi oldu.
FENERBAHÇE MAÇLARINDA KARAKOLA İMZA VERECEK
Söz konusu şikayet bugün karara bağlanırken, Gökhan Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kısıtlamaya gidilmesine hükmedildi.
Seyirden yasaklanma cezası alan Özoğuz'un, bu nedenle Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmalardan önce ve devre arasında, karakola giderek imza vermesi gerekecek.