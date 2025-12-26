Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, X (eski adıyla Twitter) hesabından oyuncu Şahan Gökbakar’a yönelik paylaşımlar yaptı.

Göndermeli ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Özoğuz, "Şimdi tatlı tatlı gelin bakalım 3 temmuzdan başlayalım, sevgili dostum senden güzel videolar bekliyoruz Icardi kulağı, Oshimen maskesi cüce zıplaması falan bir şey, sen anladın işte yap ortaya karışık bir şeyler. Nerde o şey "5. yıldız kalbime kon" o ablayı da al yanına beraber yapın bir şeyler. Olmadı hep beraber tren yaparsınız. Evrenin adaleti terazisi bir an bile zerre şaşmaz. Çöp medya; siz de bu sabah bırakın artık Sadettin'i perde yapmayı da adaletin karnavalını konuşun" ifadelerini kullandı.