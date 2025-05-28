Ünlü müzik grubu Athena'nın, hafta sonu Londra’da gerçekleştirmeyi planladığı konser, vize sorunları nedeniyle iptal edildi.
Grup üyelerinden bazılarının İngiltere vizesini alamamış olması nedeniyle konserin yapılamadığı ifade edildi.
Kısa Dalga'nın aktardığına göre, konserin organizasyonunu üstlenen şirket, vize sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilememesi sebebiyle etkinliği iptal etme kararı aldı.
Organizasyon şirketi tarafından yapılan açıklamada, gerekli vize belgelerinin eksiksiz şekilde iletildiği ancak başvuru sürecinin henüz tamamlanmadığı belirtilerek, bu nedenle konserin iptal edildiği kamuoyuna duyuruldu.