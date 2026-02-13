FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu transfer yapması yasaklanan kulüpler listesine dahil etti.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan oyuncu kaydı yasağının, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere üç ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.

FIFA'dan yapılan kısa açıklamada, yaptırımın gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu: "Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı."

Ancak Marca, Tribuna ve kulüp kaynakları verilen cezanın nedenini küçük, idari bir mesele, hatta bir oyuncunun haklarıyla ilgili bir anlaşmazlık olarak tanımladı. Kulübün sorunu kısa sürede çözme ihtimali bulunduğu ifade edilirken, verilen cezanın uzun vadede büyük bir etki yaratmaması bekleniyor.