Blok3, Ati242 ve Çakal'ın aynı gün peş peşe açıklamaları rap dünyasını karıştırdı.

Blok3 sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurdu, ardından Ati242 bir aile ferdinin sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı. Çok geçmeden Çakal da sosyal medyaya ara vereceğini söyledi.

Üç rapçinin de aynı gün yaptıkları açıklama şaşırttı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in de "Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltındaki sosyal medya fenomeninin telefon verileri çözümlendi; ifadesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni bir operasyon gelebilir" şeklindeki iddiasıyla kafalar iyice karıştı.

Bu iddianın ardından Ati242 sessizliğini bozdu.

Ünlü rapçi çıkan söylentilere"Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlayamadım. Dayım rahatsızlandığı için Almanya’ya gelmek zorunda kaldım" sözleriyle tepki gösterdi.