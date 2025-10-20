Proje kapsamında 32 dönümlük alanda özel izolasyon membranı ile kaplanan yüzey üzerine 16 bin saksı yerleştirildi. Burada başlatılan yaban mersini üretiminin, tam verim yılına ulaşıldığında yıllık 60 tona çıkması hedefleniyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de yüksek ekonomik değer yaratılıyor.

ÇEVRE DOSTU TARIM MODELİNE ÖRNEK OLDU

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü ve Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, projenin Türkiye’nin döngüsel ekonomi hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi. Öner, Mamak sahasının “çöp enerjiye, enerji üretime, üretim yeniden topluma dönüyor” anlayışıyla çevreci tarım uygulamaları açısından örnek bir model oluşturduğunu belirtti.

YENİ NESİL TARIM EKONOMİSİ İÇİN YOL HARİTASI

Öner, projeyi “kent tarımı, karbon nötr üretim ve yerli tohum geliştirme” açısından öncü bir çalışma olarak nitelendirdi. Bu tür uygulamaların, tüm büyükşehirler için yeni nesil tarım ekonomisinin yol haritası olabileceğini vurgulayan Öner, projenin sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi konusunda Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade etti.