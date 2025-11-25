Terör örgütü PKK 1984’ten beri Türkiye’yi kana bulayan saldırılar düzenledi. 15 binden fazla şehit, 30 binden fazla sivil kayıp verdik. PKK terörü geride gözü yaşlı anneler, eşler, babasız çocuklar bıraktı. Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in (31) 4 yaşındaki Alya, Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Önder Özen

Çok değil henüz bu yılın mayıs ayında, Afyonkarahisar’daki cenaze töreninde komutan, Alya’nın göğsüne, şehit babasının resmini iğnelemek istedi. Sonrasında yürekler dağlandı.

Komutan babasının fotoğrafını ve “şehit çocuğu” yazan kartı toplu iğneyle tuttururken “Dikkat edelim, iğne sana batmasın” dedi. Bunun üzerine Alya, “Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” dedi. Babasının resmine toplu iğnenin batmasına bile kıyamayan şehit kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı.