Can Holding’e yönelik başlatılan ve Park Holding’e de uzanan soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, 1 Ekim’de tutuklanmıştı. (Atilla Ciner - Turgay Ciner) Soruşturma sürecinde çok sayıda şirkete kayyum atanırken, dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. (Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen) Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da tutuklanmış, Park Holding’i de kapsayan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son olarak, tutuklu bulunan Atilla Ciner ve Gökhan Şen’in serbest bırakıldığı öğrenildi.

