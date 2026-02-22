Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olup zirve yarışında ağır yara aldı… Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan’ın kararı çok tartışıldı. Galatasaray’ın 49. dakikada Sane ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu karara sarı kırmızılılar sert tepki göstermişti.

KARAOĞLAN HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Karşılaşmanın ardından havalimanında görüntülenen hakem Karaoğlan'a Sporcast youtube kanalı tarafından iptal edilen gol soruldu. Deneyimli hakem, "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen" ifadelerini kullanarak soruyu yanıtlamadı.

GALATASARAY’DAN SERT TEPKİ

Galatasaray Kulübü sosyal medyadan hakeme sert tepki göstermişti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.