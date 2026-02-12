ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında düşüş görüldü.

Yatırımcılar, emtia fiyatlarında neler yaşanacağını merak ederken, ekonomist Atilla Yeşilada altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Altın fiyatlarının uzun vadede yükselmeye devam edebileceğine dikkat çeken uzman isim, gümüş yatırımcısının ise hayal kırıklığına uğramamak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

'ELİNİZDE VARSA KURTULUN'

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığına dikkat çeken Yeşilada, "Gümüşü artık unutun ve elinizde varsa da satmayı deneyin. Gümüş bir bahar yağmuruydu, geçti gitti. En azından parayı mevduata yatırdığınızda ne faiz alacağınızı biliyorsunuz. Türk lirasının değer kaybetmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla mevduat faizlerinden yararlanmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

ALTINDA UZUN VADELİ GETİRİ MÜMKÜN



Yeşilada, altın yatırımcısına mevcut fiyatlar nedeniyle temkinli olmaları tavsiyesinde bulunurken, dalgalı piyasada al-sat yapmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.



Altının uzun vadede getiri sağlamaya devam edebileceğini belirten uzman Yeşilada, riskli yatırımlardan kaçının uyarısında bulundu.