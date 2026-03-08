Altın ve para piyasaları uzmanı Atilla Yeşilada, Orta Doğu'da yaşanan krizin ardından piyasalarda yaşanacaklara ışık tuttu.



Haftayı 5 bin 171 dolar seviyesinden kapatan ons altın için 'yükselişe devam' mesajı veren Yeşilada, ABD-İsrail ve İran arasındaki krizin daha da tırmanmasını beklediğini belirterek "ABD'nin istediğini kolayca elde edeceği yönündeki görüşün bozulacağı kanaatindeyim. Bu durum krizin tırmanmasına ve altının 6 bin dolara kadar yükselmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Yeşilada, krizin biteceğine dair kanaatin oluşması halinde ise altınların hemen satılması gerektiğini söyledi.



'GÜMÜŞ DİYE BİR ŞEY YOK'



Mesele Ekonomi kanalında konuşan Yeşilada, şubat ayında sert düşüşler yaşayan gümüş fiyatları için de sürpriz ifadeler kullandı. Uzman isim gümüşün bir hikayesinin olmadığını ve uzun vadede düşmeye mahkum olduğunu söyleyerek "Gümüş diye bir şey yok, bunu bir daha sormayın bana. Gümüşü artık unutun ve elinizde varsa satıp kurtulun. Bir bahar yağmuruydu gümüş, geçti gitti" şeklinde konuştu.





