Yunanistan, enerji alanında stratejik bir hamleye hazırlanıyor. Girit Adası’nın güneyi ile Mora Yarımadası’nın güneybatısında bulunan dört deniz sahasında hidrokarbon arama faaliyetleri için Chevron ve Helleniq Energy ile yapılacak sözleşmelerin önümüzdeki 15 gün içinde imzalanması planlanıyor.

ABD’DE ŞEKİLLENECEK

Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, çalışmaların ardından sözleşmelerin Meclis onayına sunulacağını, jeofizik araştırmaların ise sonbaharda başlamasının hedeflendiğini açıkladı. Aynı dönemde Yunanistan’ın merkezinde yer aldığı “Dikey Gaz Koridoru” projesi de şubat ayı sonunda Washington’da yapılacak bakanlar toplantısında ele alınacak. Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna’yı kapsayan projeyle, Güneydoğu Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Papastavru, projedeki zorlukları “çocukluk hastalıkları” olarak nitelendirdi ve girişimin bölgesel istikrar açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

ABD Enerji Bakanlığı yetkilisi Joshua Volz ise Yunanistan’ın dikey gaz koridorunun “kalbinde” yer aldığını belirterek, ülkenin ABD enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasında kilit rol üstlendiğini söyledi. Volz, projenin Avrupa’nın enerji çeşitliliğini artıracağını ve Rusya’ya bağımlılığı azaltacağını ifade etti.