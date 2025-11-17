Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dev enerji anlaşmasına Atina'da imzaları attı.

Rus gazını AB dolaşımından tamamen çıkarmayı amaçlayan Yunanistan, Ukrayna'ya doğal gaz göndererek düzenli olarak Rusya tarafından vurulan Ukrayna'nın dondurucu soğuklara karşı kışı geçirmesini sağlayacak.

Yunanistan'ın sattığı gaz ise doğrudan ABD'den geliyor. ABD'den alınan gaz, Yunanistan'dan Ukrayna'ya ulaştırılacak.

YUNANİSTAN, 'AVRUPAN'NIN GAZ MERKEZİ' OLUYOR

Miçotakis “Ukrayna farklı ve güvenilir enerji kaynaklarına doğrudan erişim kazanıyor ve Yunanistan Amerikan LNG’si için Orta ve Doğu Avrupa’ya açılan bir merkez haline geliyor” dedi.

Anlaşmaya göre LNG önce Revithoussa’da yeniden gaza dönüştürülecek ve ardından Dikey Koridor üzerinden Ukrayna’ya taşınacak.

Sürecin Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında işlemesi planlanıyor. Bu dönem Kiev’in en sert kış koşullarına hazırlanacağı aylar olacak.

Zelenski “Bu anlaşma Rus saldırılarında kaybedilen gaz üretimini telafi etmek için gereken yaklaşık iki milyar Euro'luk zararı karşılayacak” dedi.

GAZ NASIL UKRAYNA'YA ULAŞACAK?

Gaz Yunanistan’dan Bulgaristan’a oradan Romanya ve Moldova’ya geçecek ve Ukrayna’ya doğu hattı boyunca ulaşacak.

Atina’daki görüşmelerde enerji güvenliği ana başlık oldu ve Miçotakis Zelenski’ye Avrupa Birliği’nin bu kış boyunca doğal gaz tedarikinde kararlı destek sunacağını söyledi.

Zelenski Yunanistan’ın katkısına teşekkür etti ve “Bu destek, çok zor bir kışa hazırlanırken büyük önem taşıyor. Rusya hala sivil hedefleri vurmaya devam ediyor” dedi.