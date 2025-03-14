Atina'da Perşembe günü gerçekleşen üçlü zirvede İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik bağlantı projesine Kudüs’ün desteği vurgulandı. İsrail’in enerji başta olmak üzere birçok alanda Yunanistan'la iş birliğine güçlü biçimde bağlı olduğu belirtildi.

Zirve sonrası konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis enerji bağlantısının kritik önem taşıdığını söyledi. Gerapetritis, "Projenin ilerleyişini engelleyecek hiçbir sorun olmayacağından emin olacağız. Bağlantı projeleri, bölgesel ve Avrupa enerji istikrarı açısından hayati önem taşıyor," dedi.

Görüşmelerde Suriye'deki çatışma ve Cenevre'de yapılacak Kıbrıs toplantısı gibi bölgesel meseleler de masaya yatırıldı. Avrupa Birliği'nin Cenevre'de hangi düzeyde temsil edileceği henüz netleşmedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanı Konstantinos Kombos bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı güçlere" karşı koordineli politika çağrısı yaptı.

Bu ifade Türkiye'ye yönelik üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanı da bölgedeki iş birliğini derinleştirmeyi taahhüt etti.