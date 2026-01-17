Türkiye, kısa bir aranın ardından yeniden kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. MGM verilerine göre Karadeniz ile iç ve doğu bölgelerde etkili olan kar yağışı, hafta sonu İstanbul’a ulaşacak.

Bugün kent genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilçede karla karışık yağmur beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yağışın kara dönmesi öngörülüyor. Valilik açıklamasında, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olacağı belirtildi. Kuzey ilçeler ve yüksek bölgelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceği, rüzgarın ise zaman zaman 40-60 kilometre hızla eseceği kaydedildi.

AKOM da buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Açıklamaya göre cumartesi günü aralıklı yağışlar görülecek, pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili olacak. Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derecenin altına düşmesiyle yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

MGM ayrıca bugün iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağını duyurdu. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise pazar gününün oldukça soğuk geçeceğini, kuvvetli rüzgarlarla birlikte hissedilen sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşebileceğini söyledi. İstanbul genelinde yağışın çoğunlukla yağmur şeklinde olacağını belirten Çalışkan, denizden uzak ilçelerde öğleden sonra kar görülebileceğini, ancak kentin tamamında yaygın kar beklenmediğini ifade etti.