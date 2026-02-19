Osmanlı döneminde 1865 yılında, “Sultansuyu Çiftlikat-u Hümayun” adıyla kurulan Malatya’daki Sultansuyu Harası’nda atlar kayboldu. Atların çalındığından kuşku duyulurken haradan çıkan bazı taylara da Malatya-Kayseri karayolunda araç çarptı. 161 yıldır safkan Arap atı yetiştiren ve 176 personeli bulunan harada ilk kez böyle bir olay yaşandı. Değeri en az 100 milyon lira olan kayıp atların sayısı açıklanmadı.

TARIM BAKANI CEVAP VERMİYOR

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, konuyu Meclis gündemine getirdi ve “Çaldılar demek istemiyorum ama atlar kayıp. Tarım Bakanı’na sordum cevap vermedi, atları çaldırdılar mı, onu da itiraf edemiyorlar, 6 at da karayolunda araç çarpması sonucu telef oldu” dedi. Atların kaybolmasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirten Alp, şöyle devam etti:

“Genel Müdür de bizzat oraya gitti, temaslarının akıbeti hakkında bilgimiz yok. Ben Bakan’a sordum cevap vermedi. ‘Atlar nerede?’ diyorum, atları çaldırdığını itiraf da edemiyor.”

Rekor bedelle satış yapıyor

1984 yılından beri TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Harasında at yarışlarında yüksek başarı gösteren safkan Arap atları yetiştiriliyor. Geçen yıl ekim ayında yapılan tay müzayedesinde rekor satışlar gerçekleştirildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromunda düzenlenen müzayedede 15 baş safkan yeni sahiplerine kavuştu. Hızlı Yasin isimli safkan 10 milyon 500 bin TL bedelle en yüksek fiyata satılan tay oldu. Müzayedede, 54 milyon 200 bin TL toplam gelir ve 3 milyon 613 bin TL satış ortalaması elde edildi.

TİGEM’de birçok ismin bileti kesildi

Sultansuyu Harası’nda yaşanan olayın ardından TİGEM’de birçok bürokrat görevden alındı. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı, At Yetiştiriciliği Daire Başkanı, Hayvancılık Daire Başkanı ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü dahil olmak üzere çok sayıda isim görevden alındı. CHP’li Alp, gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

“Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ediyorum. Ancak yalnızca idari değişikler yeterli olmaz. Memleket hayvancılığını ithalata mahkûm etmiş, Macaristan’da şirket kurup Türkiye’ye ticaret yapmış Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan orada oturduğu müddetçe hayvancılık yapan hemşerilerimin de çiftçilerin de içi rahat etmeyecektir.”