İstanbul'da, aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

'SUSTALI' İLE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) göğüs bölgesinden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.