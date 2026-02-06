Güngören'de "yan bakma" tartışması sonrası çıkan olayda E.Ç. isimli kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümünde ihmal mi var?

Sözcü TV'nin gündemi belirleyen programı "Özlem Gürses - Barış Terkoğlu" programında çok konuşulacak ayrıntılar aktarıldı.

Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, Atlas'ın öldürüldüğü olayın başladığı kafenin bir cami bahçesinde ruhsatsız ve yasa dışı bir şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.

Sözcü TV'de şu detaylar aktarıldı:

"Atlas o kafeye sürekli gidiyor ve sahibi onları çok iyi tanıyor. Atlas’ı katleden E.C. ve çevresindekiler ise bambaşka, uzak bir yerden geliyorlar.

Kafe içinde başlayan bir tartışma oluyor ve kafe sahibi “Çıkın, işinizi dışarıda halledin” diyor. Kapının önüne çıkar çıkmaz bu yaşanıyor. Annenin beyanı o şekilde.

Şimdi bu kafenin öyküsünü konuşalım.

Kafe, müftülük tarafından cami derneğine müştemilat olarak kiraya veriliyor. Dernek de burayı bu şahsa çay ocağı olarak kiraya veriyor.

2018 yılında ruhsatlandırılmış. 25 metrekare caminin içinde bir çay ocağı. Ama mevzuata göre bu derneğin cami yaptırma derneği olması gerekiyor. Oysa o dernek feshedilmiş. Yani bu dernek değil.

Bir dernek kurulup caminin kiralama yetkisi alınıyor; önce çay ocağı oluyor, sonra büyüyor.

Ortada fiilen bir dernek de yok. Cami etrafında rant alanı yaratılıyor. Gittikçe 100 metrenin üzerine çıkıyor.

Burası Güngören’in en nezih mahallelerinden biri ama burada cezasızlık algısı var. Kimse bana dokunamaz düşüncesi."