Son dönemde ATM’lerde artış gösteren yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri, fark edilmesi zor tuzaklarla vatandaşların hesaplarını hedef alıyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcılar, ATM başında sadece birkaç saniyelik bir dalgınlığı fırsata çevirerek tüm parayı başka hesaplara aktarabiliyor. İşte ATM kullanırken asla yapılmaması gereken kritik hatalar…

KARTI TAKMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN

Birçok kişi için sıradan bir para çekme işlemi, ATM’ye yerleştirilen “skimmer” adlı kart kopyalama cihazları nedeniyle büyük bir kabusa dönüşebiliyor.

Uzmanlar, ATM kartını takmadan önce kart giriş yuvasının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kart yuvası sallanıyorsa,

Normalden daha çıkıntılı görünüyorsa,

Elinizle dokunduğunuzda farklı bir parça hissediyorsanız,

kart bilgileriniz o anda kopyalanıyor olabilir.

GİZLİ KAMERALAR ŞİFRENİZİ İZLİYOR

Paranın adeta “buharlaşmasına” yol açan asıl adım ise şifrenin ele geçirilmesi. Dolandırıcılar, ATM’nin üst kısmına ya da tuş takımının yanına iğne deliği büyüklüğünde gizli kameralar yerleştiriyor.

-Siber güvenlik uzmanları bu konuda net konuşuyor:

“Kart kopyalansa bile şifre olmadan işlem yapılamaz. Ancak şifre girerken tuş takımını elinizle kapatmamak, dolandırıcıya davetiye çıkarmaktır.”

Şifre girerken mutlaka elinizle tuşları kapatmanız, bu tür saldırılara karşı en etkili önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

TEMASSIZ İŞLEMLERDE YENİ TEHLİKE: ‘YARDIMSEVER’ YABANCILAR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ATM dolandırıcılığında yeni bir yöntem daha yaygınlaştı. ATM başında “yardım etmek isteyen” kişiler…

Özellikle:

“Ekran dondu” diyenler,

“Kartınız sıkıştı” iddiasında bulunanlar,

Yanınıza yaklaşarak dikkatinizi dağıtanlar

aslında temassız işlem özelliğini kötüye kullanabiliyor ya da kartınızı el çabukluğuyla değiştirebiliyor. Uzmanlar, ATM başında tanımadığınız hiç kimsenin yardımını kabul etmemeniz gerektiğini vurguluyor.

5 SANİYELİK ÖNLEM, BİRİKİMLRİNİZİ KURTARABİLİR

Bankacılık ve siber güvenlik uzmanlarına göre, ATM’de en ufak bir şüpheli durum fark edildiğinde işlem derhal iptal edilmeli. ATM başından ayrılmadan bankanın müşteri hizmetleri aranmalı ve durum bildirilmelidir.