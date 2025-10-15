ATM'lerde ansızın bankamatik tarafından kartların yutulma durumu tekrar gündeme geldi. Birçok vatandaşın ortak şikâyeti aynı: “ATM kartımı geri vermedi.” Özellikle maaş çekimi ya da para yatırma işlemi sırasında yaşanan bu durum, çoğu zaman paniğe yol açıyor. Ancak banka yetkilileri, ATM’lerin kartı yutmasının aslında belirli nedenlere dayandığını belirtiyor.

ATM'LER NEDEN KART YUTUYOT?

Uzmanlara göre, ATM’nin kartı yutmasının en yaygın sebebi güvenlik protokolleri. Kart şifresinin art arda yanlış girilmesi, cihazın şüpheli işlem algılaması veya kartın son kullanım tarihinin geçmiş olması, ATM’nin kartı alıkoymasına yol açabiliyor.

Bir diğer neden ise kullanıcı hataları. Kartın hızlı takılması, cihazın yönlendirmelerine dikkat edilmemesi ya da işlem tamamlanmadan kartı çekmeye çalışmak da sistemin otomatik koruma moduna geçmesine sebep oluyor.

Banka güvenlik uzmanları ayrıca, dolandırıcılık girişimlerinin artmasıyla birlikte bazı ATM’lerde güvenlik yazılımlarının sıkılaştırıldığını da hatırlatıyor. Bu nedenle olağandışı hareketler algılandığında, kart güvenlik amacıyla yutulabiliyor.

ATM KARTINIZI YUTARSA NE YAPMALISINIZ?

Kartınız ATM tarafından yutulursa panik yapmayın. İlk olarak bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirin ve kartınızı bloke ettirin. Daha sonra bağlı bulunduğunuz şubeye başvurarak kartınızı geri alabilirsiniz.

Uzmanlar, kullanıcıların şifre girerken acele etmemesi, kartını yabancı cihazlara takmaması ve yalnızca güvenilir ATM’leri kullanması gerektiğini vurguluyor.