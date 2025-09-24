Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar nakit para için ATM'lere gidiyor ancak para çekim işlemleri sırasında belirli detayların da atlanmaması gerekiyor. Her bankanın farklı özelliklerde ATM'leri olsa da birçoğu benzer uyarı sistemleriyle çalışıyor, özellikle para yatırdıktan sonra işlemin tamamlanmaması durumunda yatırılan tutar boşa gidebiliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar'da bir vatandaşın ATM'nin uyarı sesinin duymamamsı ve bölgeden uzaklaşması nedeniyle yaşadığı kayıp bu durumların taşıdığı önemin ciddi bir örneği oldu.

ATM'LERDE UYARI SESİ NE ZAMAN ÇALAR?

ATM'lerde işlem yaparken ekrandaki yazı ve yönergelerin yanında sesli uyarıları da takip etmek önemli kayıpları önleyebiliyor. Bankaların hizmete sunduğu ATM'ler genelde, kart alma zamanı geldiğinde, talep edilen parayı hazneden alma zamanı geldiğinde ya da yapılan işlemin reddi halinde sesli uyarı verir.

Eğer para yatırma işleminiz sırasında gerekli onayı vermediyseniz ATM'ye yatırdığınız para bir süre sonra geri verilecektir, bu uyarı sesini takip etmeden çevreden ayrılmanız halinde paranız açıkta kalarak başkalarının eline geçebilir.

SESİ DUYMADI 21 LİRA BUHAR OLDU

İstanbul Avcılar’da Ali Sevim isimli vatandaş ev kirasını ödemek için 21 bin lirayı ATM’ye yatırdıktan sonra onay tuşuna basmadan oradan ayrıldı. Ödemeyi kabul etmeyen ATM’nin uyarı sesini duyan yoldan geçen bir kişi, parayı hazneden alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polise başvuran Sevim, parayı alan kişinin geri getirmesini istiyor. Bankalar vatandaşları ATM'lerde böyle sıkıntı yaşamamaları için dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HER 'BİP'İN ANLAMI FARKLI

Tek ve kısa 'bip': Kartınızı taktıktan sonra işlem başladığında, kartınızı geri almanız gerektiğinde ve para çekme ve yatırma işleminiz tamamnlandığında çıkar.

İki veya üç kısa bip: Kart veya para hemen alınmazsa, yatırılan parayı onaylamadığınızda dikkatinizi toplamanız için birkaç kısa bip sesiyle ATM kullanıcıyı uyarır.

Uzun ve sürekli 'bip': İşlemde hata olduğunda örneğin para sıkışması, geçersiz banknot, işlem iptali durumunda çalar.

Tekrar eden düzenli 'bip': Kartınızı veya paranızı çok uzun süre almazsanız veya ATM güvenlik açısından kartı iade etmiyorsa tekrar eden bir 'bip' sesi kullanıcıyı uyarır.