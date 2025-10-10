Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla birlikte ATM işlemlerinde yapılan hatalar da dikkat çekiyor. Özellikle işlem sonrası yapılan bir ihmal, vatandaşları hem maddi hem de kişisel veri kaybına uğratabiliyor. Bankalar, müşterilerine ATM’den işlem yaptıktan sonra bir adımı asla atlamamaları gerektiğini hatırlatıyor.

DOLANDIRCILAR PUSUDA!

Uzmanlara göre en sık yapılan hata, ATM’den para çekme veya yatırma işlemi bittikten sonra “İptal” tuşuna basmadan uzaklaşmak.

Bu durumda ATM ekranı kısa süre açık kalabiliyor ve dolandırıcılar, hemen arkasından gelen kullanıcı gibi davranarak hesaba erişim sağlayabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, konuyla ilgili şu uyarıları yapıyor:

“ATM işleminden sonra kart çıksa bile ekran bir süre açık kalabiliyor. Bu süre zarfında dolandırıcılar, aynı menüden başka işlemler yapabiliyor. Mutlaka 'İptal' tuşuna basarak oturumu kapatın” diyor.

Bazı kullanıcılar, özellikle yoğunluk anlarında hızlı davranmak isterken bu adımı atlıyor. Ancak bu küçük unutkanlık, hesaptaki tüm bakiyenin çekilmesine kadar uzanan büyük bir zarara dönüşebiliyor.

ATM işleminden sonra “İptal” tuşuna basmamak yalnızca hesabı değil, şifre güvenliğini de riske atıyor.

Bazı dolandırıcılar, cihazlara gizli kamera veya tuş takımı düzeneği yerleştirerek kullanıcı şifresini kaydediyor. Bu nedenle bankalar, kullanıcıların:

-İşlem bitiminde mutlaka İptal tuşuna basmasını,

-Kartını aldıktan sonra ATM’den uzaklaşmadan önce ekranın kapandığından emin olmasını,

-Şifresini girerken elini kapatmasını,

-Şüpheli bir durumda bankayı aramasını öneriyor.

BASİT BİR DOKUNUŞLA DOLANDIRICILARDAN KORUNMAK MÜMKÜN!

Uzmanlara göre ATM işlemlerinde alınacak birkaç saniyelik önlem, büyük dolandırıcılıkların önüne geçiyor. İşlemin ardından “İptal” tuşuna basmak, hesabınızı korumanın en basit ama en etkili yolu.

Kısacası, ATM’de işiniz bittiğinde hemen uzaklaşmayın; bir tuşa basarak kendinizi koruyun.

Unutmayın, “ATM’den işlem yaptıktan sonra bu adımı atlayan hapı yuttu!”