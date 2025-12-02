Olay, Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. İşlem yaptığı sırada kartının makinede kaldığını gören İ.K., sinirlenerek ATM’ye zarar vermeye başladı. Bu sırada bölgede görev yapan bankanın güvenlik görevlisi B.E., duruma müdahale etmek için şüpheliyle konuşmak istedi.

Ancak kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan İ.K., yanında taşıdığı bıçakla güvenlik görevlisi B.E.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlisi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken; şüpheli İ.K. polis tarafından gözaltına alındı.