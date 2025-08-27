Hemen herkesin kullandığı ATM’lerde dikkat çeken sarı tuş, merak konusu haline geldi. Banka müşterilerinin çoğu bu tuşun ne işe yaradığını bilmezken, uzmanların iddiaları dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu.

SARI TUŞUN ASIL AMACI GÜVENLİKMİŞ!

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, ATM’lerde yer alan sarı tuşun temel işlevi güvenlik ile bağlantılı. Olağan dışı bir durumda, örneğin zorla işlem yaptırılmak istenildiğinde ya da şüpheli bir tehdit algılandığında, bu tuşun devreye sokulabileceği öne sürülüyor.

İddialara göre sarı tuşa basıldığında sistem, güvenlik birimlerine sinyal gönderebiliyor. Ayrıca ATM çevresindeki kameraların kayıtlarının işaretlenmesi sağlanarak olası bir inceleme durumunda kolaylık sunulabiliyor. Bu yönüyle sarı tuşun, kullanıcıların farkında olmadan büyük bir güvenlik desteği sunduğu belirtiliyor.

ATM ekranının yanında yer alan sarı tuş, uzmanların iddialarına göre sıradan bir tuştan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çoğu kişi tarafından bilinmeyen bu detay, kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik sessiz bir koruma mekanizması olarak tanımlanıyor.