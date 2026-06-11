İstanbul'un Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde 8 Haziran tarihinde bir bankaya ait ATM'nin kasa bölümünü zorlanmadan açan bir şahıs, içerisindeki 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay, makinenin arıza sinyali vermesi üzerine bölgeye giden bakım ekiplerinin hırsızlığı fark etmesi ve polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde, yüzünü maskeyle gizleyen bir kişinin cihazı kendi malı gibi rahatça açtığı ve şifreleri girerek paraları çaldığı görüldü.
Polis ekipleri, şüphelinin olay sonrası bir süre yürüdüğünü ve ardından bir otomobile bindiğini tespit etti. Aracın plakasının belirlenmesiyle birlikte şüphelinin kimliği de açığa çıkarıldı.
31 yaşındaki şüpheli Suat G., Sultangazi'de bulunan evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalınan paranın bir kısmına da ulaşıldı.
Şüphelinin, ATM'lere para yükleyen şirkette görev yaptığı ve olaydan tam bir ay önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. Suat G.'nin işten ayrılırken ATM'leri açmaya yarayan anahtarları gizlice yanına aldığı ve önceden öğrendiği şifreleri kullanarak cihazın alarm vermesini engellediği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinde daha önceden 7 ayrı suç kaydı daha bulunduğu tespit edilen şüpheli Suat G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.