Kartsız işlem yapmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği QR kodla ATM’den para çekme yöntemi, bankacılık işlemlerinde hız ve kolaylık sağlıyor. Ancak bankaların belirlediği günlük QR kodlu para çekme limitlerinin aşılması durumunda, bazı ATM’lerde ek ücret kesilebildiği belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcıların, hem kendi bankalarının hem de kullandıkları ATM’nin işlem koşullarını yakından takip etmesi öneriliyor.

QR KODLA PARA ÇEKMEDE LİMİT UYGULAMASI

Bankalar, kartsız işlem güvenliği ve ATM nakit yönetimi nedeniyle QR kodlu çekimlerde belirli günlük limitler tanımlıyor. Bu limitler bankaya göre değişmekle birlikte, çoğu banka kartsız çekimlerde standart kartlı çekim limitlerinden daha düşük bir tutar uyguluyor.

Bazı bankalarda günlük QR kodlu çekim limiti sabit iken

Bazılarında müşterinin hesap türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Limit aşımında ise bazı ATM’ler işlem ücreti yansıtabiliyor. Bu uygulama, özellikle başka bankanın ATM’sinden QR ile para çekildiğinde daha sık görülüyor.

FARKLI BANKA ATM’LERİNDE ÜCRET ÇIKABİLİYOR

QR kodla çekim çoğu bankada ücretsiz olarak sunulsa da, farklı bir bankanın ATM’si kullanıldığında kesinti uygulanması mümkün. Bu ücret, bankaların güncel komisyon tarifelerine göre belirleniyor.

Uzmanlar, kullanıcıların işlem yapmadan önce ATM ekranında görünen “işlem ücreti yansıtılacaktır” uyarılarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

KULLANICILAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu noktalara dikkat etmeleri öneriliyor:

-Günlük QR kodlu çekim limitini kontrol edin.

Her bankanın QR limitleri farklıdır ve aşım durumunda ek ücret çıkabilir.

-Farklı banka ATM’si kullanırken dikkatli olun.

Bazı ATM’ler, QR ile çekilen tutara göre komisyon kestiklerini işlem öncesinde gösterir.

-ATM ekranındaki ücret bildirimlerini mutlaka okuyun.

Ücret varsa işlem onayından önce ekrana yansır.

-İşlem ücretleri bankaların tarife sayfalarında güncel olarak yer alır.

Bankaların resmi internet sitelerinden kontrol edilebilir.

EK ÜCRET HER BANKADA YOK AMA KOŞULLARA BAĞLI

QR kodla para çekme işlemi genellikle ücretsiz sunulsa da, limit aşımı, farklı banka ATM’si kullanımı veya bankanın kendi ücret politikası gibi durumlarda ek kesinti uygulanabiliyor. Kullanıcıların hem bankalarının belirlediği limitleri hem de ATM'nin işlem koşullarını kontrol etmesi, gereksiz ücret ödemelerinin önüne geçiyor.