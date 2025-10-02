Bankalarda ve sokaklarda bulunan ATM’ler her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak işlem sonrası alınan fişi çöpe atmak, masum bir davranış olmaktan çıkıyor. Uzmanlara göre bu basit hata, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri.

FİŞİ ÇÖPE ATMAYIN

ATM’den alınan fişlerde hesap bakiyesi, işlem türü ve şube bilgileri gibi kritik veriler yer alıyor. Vatandaşların bu fişleri çöpe atması, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Çöplerden toplanan fişler sayesinde kişisel bilgiler ele geçirilerek dolandırıcılık planları hazırlanıyor.

DOLANDIRICILAR BÖYLE FAYDALANIYOR

Çöpe atılan fişlerden elde edilen bilgiler, dolandırıcılar tarafından sosyal mühendislik yöntemlerinde kullanılıyor. Hesapta bulunan para miktarı öğrenilerek, sahte banka görevlisi aramaları ya da internet üzerinden kimlik avı girişimleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede birçok vatandaş maddi kayba uğruyor.

UZMANLAR UYARIYOR:

-Uzmanlar, fişin mutlaka güvenli şekilde imha edilmesini öneriyor. Bunun için:

-İşlem fişlerini yırtarak veya parçalayarak atın.

-ATM yanında bırakmayın.

-Hesap bakiyenizi gösteren fişleri özellikle sakın çöpe atmayın.

BASİT BİR ALIŞKANLIK BÜYÜK RİSKE DÖNÜŞÜYOR

ATM fişini çöpe atmak, ilk bakışta önemsiz bir detay gibi görünse de dolandırıcıların en sevdiği açık kapılardan biri. Küçük bir dikkat ve basit önlemlerle hem kendinizi hem de hesabınızı korumanız mümkün.