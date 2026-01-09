Bankacılık işlemlerinin hızlanmasıyla birlikte güvenlik açıkları da şekil değiştirdi. Artık dolandırıcılar kart kopyalamakla veya şifre çalmakla uğraşmıyor bunun yerine sizin "nezaketinizi" ve "aceleciliğinizi" bir silaha dönüştürüyor. Uzmanlar, ATM başında yapılan tek bir saniyelik hata, sadece paranızı değil adli sicilinizi de tehlikeye atabilir uyarısında bulunuyor.

"ÖNCE PARA SONRA KART" DETAYINA DİKKAT

Birçok kullanıcıyı yanıltan en büyük teknik detay bazı bankaların işlem önceliği. Bazı ATM'ler, güvenliğin aksine kullanıcı deneyimini hızlandırmak için önce parayı, sonra kartı veriyor. Parayı alan kullanıcı "işlem bitti" psikolojisiyle hızla ATM başından ayrılırken, kartı ya da açık kalan oturumu arkasındaki kişiye adeta hediye ediyor. Uzmanlar, "Parayı almak işlemin bittiği anlamına gelmez, kartınızı almadan ve ekran kapanmadan asla ayrılmayın" uyarısında bulundu.

15 SANİYELİK "AÇIK KAPI" KORKUSU

Birçok kişi parayı ve kartı aldığı an bağlantının koptuğunu sanıyor, ancak gerçek çok farklı. ATM’ler, siz oradan ayrıldıktan sonra bile "Başka bir işlem yapmak ister misiniz?" sorusuyla yaklaşık 15 saniye boyunca hesabınızı açık tutmaya devam ediyor.

Özellikle temassız (NFC) veya QR kod kullananlar için risk daha büyük; çünkü fiziksel bir kart iadesi olmadığı için sistem tamamen sizin ekrandaki "Hayır, çıkış yap" komutunuza bakıyor. Eğer siz o butona basmadan giderseniz, arkanızda sıra bekleyen kişi sadece tek bir dokunuşla hesabınıza sanki sizmişsiniz gibi girebilir. Siz daha arabanıza binmeden, o kişi sizin şifrenizle açtığınız o kapıdan içeri sızıp adınıza nakit avans çekebilir veya paranızı başka hesaba aktarabilir.

MAKBUZUNUZ SİZİN HAKKINIZDA HER ŞEYİ SÖYLÜYOR

Aceleyle para çekip, makbuzu ATM'nin üzerinde bırakan veya hemen yanındaki çöpe atanlar için de tehlike büyük. Makbuzun üzerinde yer alan bakiye bilgileri, kartın son haneleri ve işlem referansları, dolandırıcılar için "altın değerinde." Bu bilgileri ele geçiren kişiler, sizi bankadan arıyormuş gibi yaparak "Az önce yaptığınız işlemde sorun çıktı" diyerek tüm dijital şifrelerinizi ele geçirebiliyor.

"YARDIM" TUZAĞINA DİKKAT

ATM başında parayı çektikten sonra yanınıza gelip, "Sizin kartınızla kendi hesabıma para yatırabilir miyiz, limitim doldu" diyen yabancılar, aslında sizi bir kara para aklama trafiğinin parçası yapabilir. Sizin kartınızla sisteme giren şüpheli bir kuruş, banka hesabınızın anında bloke edilmesine ve hakkınızda soruşturma açılmasına neden olabilir.

HEMEN ATM'DEN YARILMAYIN

Güvenlik uzmanları, ATM kullanıcılarının şu 3 adımı hayati bir kural haline getirmesini istedi.

- İşleminiz bittiyse mutlaka "İptal" tuşuna basın ve ekranın ana menüye (Lütfen kartınızı takınız yazısı) döndüğünden emin olun.

- İşlem fişini asla ATM üzerinde veya açık çöplerde bırakmayın. Mümkünse yanınızda götürüp sonra imha edin.

- Şifrenizi girerken tuş takımını elinizle kapatın ve arkanızdaki kişiyle güvenli mesafe olduğundan emin olun.