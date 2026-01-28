Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son iki ay içinde artan şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Mağdur olan 4 vatandaşın, emekli ve engelli maaşlarını çekmek isterken paralarının çalındığını beyan etmesi, ekipleri harekete geçirdi.

EL ÇABUKLUĞU İLE KART DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve saha incelemeleri, dolandırıcıların kullandığı yöntemi deşifre etti. Şüphelilerin, ATM kullanımı konusunda bilgi sahibi olmayan veya fiziksel engeli bulunan kişileri önceden belirlediği ortaya çıktı.

Yardım teklif ederek mağdurların güvenini kazanan zanlıların, işlem sırasında şifreleri gizlice öğrendiği tespit edildi. Şüphelilerin, el çabukluğuyla vatandaşlara ait kartları sahte olanlarla değiştirdiği belirlendi.

PARALARI BAŞKA ATM'LERDEN ÇEKTİLER

Asıl kartları ele geçiren şahısların, kısa süre içerisinde farklı bankamatiklere yönelerek mağdurların hesaplarındaki tüm bakiyeyi nakit olarak çektikleri anlaşıldı.

Emniyet birimleri, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şüphelilerin eşkallerini ve hareket güzergahlarını tek tek belirledi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorguları tamamlanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan 4 zanlı, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, benzer yöntemlere karşı yürütülen saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.