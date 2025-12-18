Bankacılık sektörünün gündeminde olan ATM düzenlemesi netleşiyor. İddiaya göre 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM’leri konumlarına göre ayırarak yeni bir kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor.

Buna göre, banka şubelerinin içinde ya da hemen bitişiğinde yer alan ATM’ler “şube içi”, cadde, AVM ve metro gibi noktalarda bulunan cihazlar ise “şube dışı” olarak sınıflandırılacak.

Bu ayrım yalnızca teknik bir tanımlamadan ibaret olmayacak; para çekme limitlerinden operasyonel maliyetlere kadar birçok başlıkta doğrudan etkisini gösterecek.

Ş UBE İ Ç İ ATM'LERDE L İ M İ TLER Y Ü KSELECEK

Yeni uygulamanın en dikkat çekici ayağını para çekme limitleri oluşturuyor. Bankalar, şube içi ATM’lerde mevcut komisyonsuz çekim limitlerini yaklaşık beş kat artırmayı planlıyor. Böylece günlük para çekme tutarlarının 50 bin TL’nin üzerine çıkması hedefleniyor.

Bu tercih, şube içi ATM’lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor. Banka personelinin doğrudan müdahale edebildiği bu noktalar, artan nakit talebine karşı daha esnek çözümler sunuyor.

TCMB'N İ N BANKNOT KARARI S Ü REC İ HIZLANDIRDI

Bu dönüşümün arkasındaki en kritik etkenlerden biri olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımına yönelik tutumunun olduğu iddia edildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yılın son enflasyon raporu sunumunda yaptığı ve yeni banknot basımına kapıyı kapatan açıklamalar, sektördeki belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Uzun süredir gündemde olan 500 ve 1000 TL’lik banknot taleplerinin karşılık bulmaması, mevcut banknot yapısıyla artan nakit ihtiyacının nasıl yönetileceği sorusunu bankaların önüne getirdi. Tedavüldeki en yüksek kupürün alım gücünün ciddi biçimde düşmesi, ATM’lerde hem dolum sıklığını hem de operasyon maliyetlerini artırdı.

K ÜÇÜ K BANKNOTLAR GER İ PLANDA KALDI

Son yıllarda bankalar, fiili kullanımda küçük banknotları büyük ölçüde devre dışı bırakarak ATM’leri ağırlıklı olarak 200 TL’ye göre yapılandırdı.

Buna karşın, komisyonsuz para çekme limitlerinin uzun süre 10–15 bin TL bandında kalması, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kullanıcılar açısından ciddi bir sınırlama yarattı.

Yeni banknot ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte bankalar, bu sorunu ATM konumlarına göre farklılaştırılmış bir modelle çözme yoluna gitti.

Ş UBE DI Ş I ATM'LERDE ARTI Ş SINIRLI OLACAK

Yeni dönemde limit artışları her ATM için aynı olmayacak. Metro, AVM ve cadde üzerindeki şube dışı ATM’lerde para çekme limitlerinde daha sınırlı artışlar yapılması planlanıyor.

Bu cihazlarda banknot dolumunun daha maliyetli ve riskli olması, bankaların temkinli davranmasına neden oluyor.

Sektör kaynakları, bu ayrımın hem nakit yönetimini kolaylaştıracağını hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerini aşağı çekeceğini belirtiyor.

BAZI BANKALAR UYGULAMAYA BA Ş LADI

Aslında bu model sektör için tamamen yeni değil. Bazı özel bankalar, özellikle QNB Finansbank, son aylarda şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükselterek uygulamayı fiilen devreye aldı. 2026 itibarıyla bu yaklaşımın tüm özel bankalara yayılması bekleniyor.

ATM'LERDE YEN İ DENGE KURULUYOR

1 Ocak 2026’da başlayacak “şube içi–şube dışı” ATM ayrımı, bankacılık sektörünün artan nakit talebi, yüksek operasyon maliyetleri ve değişen ekonomik koşullara karşı geliştirdiği yeni denge arayışı olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar açısından ise ATM tercihlerinin, çekilebilecek tutar üzerinde daha belirleyici hale gelmesi bekleniyor.